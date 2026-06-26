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Canoagem/Europeus maratonas. Gabriel Fernandes conquista prata em C1 júnior
O canoísta Gabriel Fernandes conquistou hoje a medalha de prata dos Europeus de maratonas, em C1 júnior, o seu segundo pódio e o quinto de Portugal, na Roménia.
O atleta luso cumpriu os 15,4 quilómetros do circuito em Pitesti em 1:17.12,51, a 38,91 segundos do espanhol Mateo Lago, que levou o ouro, enquanto o bronze foi para o romeno Eduard Stoian, a 49,98 do vencedor.
Gabriel Fernandes tinha sido campeão da Europa na quinta-feira na prova curta (3,4 quilómetros) de C1.
Além das duas medalhas de Gabriel Fernandes, Portugal tem ainda a prata de Rui Lacerda na prova rápida de C1, bem como do sub-23 Leonardo Barbosa na longa de C1, além do bronze do júnior Nuno Barros no desafio curto de K1.
Gabriel Fernandes tinha sido campeão da Europa na quinta-feira na prova curta (3,4 quilómetros) de C1.
Além das duas medalhas de Gabriel Fernandes, Portugal tem ainda a prata de Rui Lacerda na prova rápida de C1, bem como do sub-23 Leonardo Barbosa na longa de C1, além do bronze do júnior Nuno Barros no desafio curto de K1.