Canoagem/Europeus maratonas. Gabriel Fernandes conquista prata em C1 júnior







Além das duas medalhas de Gabriel Fernandes, Portugal tem ainda a prata de Rui Lacerda na prova rápida de C1, bem como do sub-23 Leonardo Barbosa na longa de C1, além do bronze do júnior Nuno Barros no desafio curto de K1.

O atleta luso cumpriu os 15,4 quilómetros do circuito em Pitesti em 1:17.12,51, a 38,91 segundos do espanhol Mateo Lago, que levou o ouro, enquanto o bronze foi para o romeno Eduard Stoian, a 49,98 do vencedor.Gabriel Fernandes tinha sido campeão da Europa na quinta-feira na prova curta (3,4 quilómetros) de C1.