Mais Modalidades
Canoagem/Europeus maratonas. Júnior Gabriel Fernandes ouro na prova curta C1
O canoísta Gabriel Fernandes sagrou-se hoje campeão da Europa de maratonas na prova curta de C1, em competição que decorre até domingo em Pitesti, na Roménia.
O atleta luso cumpriu os 3,4 quilómetros do trajeto em 16.56,67 minutos, deixando o húngaro Unor Haris a 4,59 segundos e o espanhol Mateo Lago a 11,95, segundo e terceiro classificados, respetivamente.
Na sexta-feira, Gabriel Fernandes compete na prova longa de C1 dos Europeus nos quais Portugal apresenta uma seleção de 14 canoístas em 13 eventos.
Na sexta-feira, Gabriel Fernandes compete na prova longa de C1 dos Europeus nos quais Portugal apresenta uma seleção de 14 canoístas em 13 eventos.
Também Nuno Barros conquistou o segundo pódio do dia para Portugal. Medalha de Bronze em K1 Júnior Short Race com o tempo de 15:00.64 🇵🇹🥉