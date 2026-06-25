Canoagem/Europeus maratonas. Júnior Gabriel Fernandes ouro na prova curta C1





Também Nuno Barros conquistou o segundo pódio do dia para Portugal. Medalha de Bronze em K1 Júnior Short Race com o tempo de 15:00.64 🇵🇹🥉





Na sexta-feira, Gabriel Fernandes compete na prova longa de C1 dos Europeus nos quais Portugal apresenta uma seleção de 14 canoístas em 13 eventos.