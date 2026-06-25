Canoagem/Europeus maratonas: Júnior Nuno Barros de bronze na prova curta de K1





(Com Lusa)

Nuno Barros cumpriu os 3,4 quilómetros do traçado em 15.00,64 minutos, apenas superado pelo britânico William Roeser, 17,27 segundos mais rápido do que o luso e 2,08 do que o espanhol Jaime Escuder, medalha de prata.Esta é a segunda medalha de Portugal na Roménia, depois do ouro do também júnior Gabriel Fernandes, na prova curta de C1.