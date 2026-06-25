Mais Modalidades
Canoagem/Europeus maratonas: Júnior Nuno Barros de bronze na prova curta de K1
O canoísta júnior Nuno Barros conquistou a medalha de bronze na prova curta de K1 dos Europeus de maratonas, o segundo pódio português em Pitesti, na Roménia.
Nuno Barros cumpriu os 3,4 quilómetros do traçado em 15.00,64 minutos, apenas superado pelo britânico William Roeser, 17,27 segundos mais rápido do que o luso e 2,08 do que o espanhol Jaime Escuder, medalha de prata.
Esta é a segunda medalha de Portugal na Roménia, depois do ouro do também júnior Gabriel Fernandes, na prova curta de C1.
Esta é a segunda medalha de Portugal na Roménia, depois do ouro do também júnior Gabriel Fernandes, na prova curta de C1.
(Com Lusa)