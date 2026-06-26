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Canoagem/Europeus maratonas. Leonardo Barbosa medalha de prata em C1 sub-23
O canoísta Leonardo Barbosa sagrou-se hoje vice-campeão da Europa de maratonas em C1, no seu primeiro ano no escalão sub-23, a quarta medalha da seleção de Portugal na Roménia.
Campeão da Europa, júnior, em 2025, Leonardo Barbosa cumpriu os 19 quilómetros do percurso em Pitesti 1:33.59,80 horas, apenas superado pelo húngaro Mihaly Pluzsik, 37,63 mais rápido, enquanto o polaco Eryk Wilga completou o pódio, a 1.10 minutos do vencedor.
Quinta-feira Portugal somou três pódios nas provas rápidas, nomeadamente o ouro do júnior Gabriel Fernandes em C1, vertente das canoas na qual Rui Lacerda foi prata, mas em sénior, além do bronze do igualmente júnior Nuno Barros, mas em K1.
Quinta-feira Portugal somou três pódios nas provas rápidas, nomeadamente o ouro do júnior Gabriel Fernandes em C1, vertente das canoas na qual Rui Lacerda foi prata, mas em sénior, além do bronze do igualmente júnior Nuno Barros, mas em K1.