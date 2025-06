Canoagem/Europeus pista: K4 500 masculino consegue quinta final para Portugal

Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha venceram a semifinal única em 1.20,515 minutos, superando os rivais lituanos por 380 milésimos e os ucranianos por 950, ainda assim, ambos a acompanhá-los na regata das medalhas, no sábado.



Os olímpicos João Ribeiro e Messias Baptista, campeões do mundo de K2 500, uniram-se pela primeira vez numa grande prova aos jovens Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, dos atletas mais promissores da nova geração.



No setor feminino, a igualmente olímpica Teresa Portela juntou-se às sub-23 Ana Rodrigues, Ana Brito e Inês Costa, porém não foram bem-sucedidas, já que terminaram no quarto lugar, quando apenas avançavam três.



O quarteto luso concluiu o seu desempenho em 1.36,205, a 340 milésimas da Dinamarca, que conquistou a derradeira vaga, atrás de Alemanha e Grã-Bretanha.



À tarde, a seleção tem mais três tripulações a tentar atingir a final, nomeadamente os K2 500 metros de Iago Bebiano e Fernando Pimenta e de Teresa Portela com Ana Rodrigues, bem como o K1 500 de Ana Brito.



Na quinta-feira, no arranque nos Europeus, final direta garantida com o triunfo na respetiva eliminatória para Fernando Pimenta em K1 1000, João Ribeiro em K1 500 e Messias Baptista em K1 200, enquanto Beatriz Fernandes também o conseguiu, com o segundo posto em C1 200.



Enquanto as finais do K4 500 masculino, de Pimenta, João e Beatriz são no sábado, a de Messias decorre no domingo.