Canoagem/Mundiais. Fernando Pimenta dominador nas `meias` de K1 1.000 metros

Pimenta, que liderou desde as primeiras pagaiadas, impôs-se em 3.51,24 minutos, superando o italiano Andrea Schera, por 2,77 segundos, e o norueguês Amund Vold, por 4.10.



Na sexta-feira, o líder do ranking olímpico de K1 1.000 vai integrar a terceira semifinal, na qual vai encontrar o seu maior rival internacional dos últimos anos, o húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico em Tóquio2020, bronze em Paris2024 e atual campeão do Mundo, competindo lado a lado.



A final, para a qual se qualificam os três melhores de cada uma das três semifinais, disputa-se no sábado, às 14:26 (horas de Lisboa).



Fernando Pimenta, que contabiliza já 185 pódios em importantes provas internacionais, vai participar igualmente em K1 5.000 metros, em final direta, no domingo, uma vez que, mesmo não sendo olímpica, esta distância contribui igualmente para o processo de qualificação.



