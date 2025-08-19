Canoagem/Mundiais. Medalhas serão a melhor prenda para aniversariante João Ribeiro

“Como estamos aqui no Campeonato do Mundo, como é óbvio a melhor prenda era que todo o trabalho que fizemos ao longo deste ano se reproduza e os resultados apareçam”, assumiu, falando da competição que decorre até domingo em Itália.



Em declarações à Lusa, o canoísta de Esposende refere-se ao K2 500 com Messias Batista que foi campeão do Mundo na Alemanha em 2023, bem como ao K4 500 em que a dupla é reforçada pelos jovens Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, recentemente ouro mundial sub-23 em K2 500 metros, e com os quais formaram, em junho, o quarteto que surpreendeu na República Checa com o título europeu absoluto.



“Na nossa cabeça estão as medalhas, é o que gostávamos de conquistar, mas se formos só focados na final as coisas podem não nos sorrir. Temos de pensar passo a passo, eliminatórias, semifinais, finais, porque são provas muito difíceis, muito competitivas. É um campeonato do Mundo, todos querem ganhar, ir ao pódio. Todos trabalharam certamente bastante para estar aqui na melhor forma”, vincou.



João Ribeiro assume a missão “algo difícil”, mas destaca as “sensações ótimas” que marcam ambas as tripulações.



Messias Baptista está empenhado em “oferecer uma prenda ao João Ribeiro”, garantindo que tanto o K2 como o K4 estão determinados em “dar o máximo em todas as provas”.



“Claro que ambicionamos medalhas, não podemos esconder isso, até por causa dos resultados que temos tido nos últimos anos. Mas vamos com os pés assentos na terra e dar o nosso melhor. Certamente vamos conseguir mostrar o trabalho que fizemos até agora”, desejou.



Sem ocultar um rasgado sorriso, disse que, afinal, espera “conseguir dar duas prendas, se for possível” ao seu companheiro nos últimos anos, referindo-se em dois pódios em outros tantos eventos.



Os Mundiais de Milão são disputados por 73 países e cerca de 800 canoístas, 12 dos quais portugueses, além de dois elementos da paracanoagem.

