Canoagem/Mundiais. Norberto Mourão quer medalha na classe adaptada VL2

“As expectativas são altas, tendo em conta os resultados deste ano. Até agora, tenho conseguido chegar aos pódios todos, sou campeão europeu, por isso sou o melhor do continente até este momento. Por isso, as expectativas têm de ser altas”, vincou Norberto Mourão.



Em declarações à Lusa, o medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 sabe que vai ter pela frente campeões do mundo e os três medalhados de Paris2024, em que ficou em quarto.



“Claro que vai ser interessante, mas as expectativas são boas. Estou otimista, mas não posso prometer medalhas”, sublinhou.



Já Alex Santos pretende “pelo menos igualar” o quinto lugar, que é o seu desempenho mais destacado de sempre, assegurando sentir-se “em condições para estar entre os melhores”.



“É dar tudo e só parar mesmo quando soltar os braços e ‘morrer’”, ilustrou à Lusa.



Alex Santos falhou a medalha de bronze nos Europeus por apenas um décimo de segundo, pelo que agora deseja a “desforra”: “Estou bem e psicologicamente também, que é o principal. Agora é dar o máximo”.



Portugal está representado nos Mundiais de Milão por 14 canoístas, sendo Norberto Mourão e Alex Santos os únicos na paracanoagem.