Canoagem/Mundiais. Portugal com três possibilidades de final direta na estreia

Com uma vaga direta à final estão os dois K4 500 metros, masculino e feminino, tal como o C2 500 metros de Beatriz Fernandes e Inês Penetra.



Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha são os primeiros a entrar em ação, às 08:36, horas de Lisboa, e se venceram seguem direitos para a final.



O quarteto que, em junho, surpreendeu com o título europeu na primeira vez que competiu junto, e que estreia Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha em mundiais absolutos, vai ter como principal rival a Nova Zelândia, finalista olímpica.



Já o K4 500 de Teresa Portela, Ana Brito, Ana Rodrigues e Inês Costa não está entre os candidatos ao êxito direto, devendo passar pelas semifinais. Este quarteto foi 10.º nos Europeus de junho, na República Checa.



Fernando Pimenta, que defende o título mundial de K1 1.000 metros obtido em 2023, em Duisburgo, na Alemanha, terá sempre de passar por mais fases eliminatórias, dado o maior número de participantes, o mesmo acontecendo com o jovem Iago Bebiano, em K1 200 metros.



Na canoagem adaptada, o campeão da Europa, Norberto Mourão, tem três vagas em VL2, as mesmas que o também paralímpico Alex Santos tem em VL1.



Nestes Mundiais, João Ribeiro e Messias Baptista também defendem o título de 2023, em K2 500 metros.



Em Milão, estão 73 países em competição, num total de cerca de 800 canoístas, 14 dos quais portugueses, incluindo dois da paracanoagem.



Provas da seleção de Portugal na quarta-feira (horas de Lisboa):



- Eliminatórias:



08:36 K4 500 metros - Gustavo Gonçalves/João Ribeiro/Messias Baptista/Pedro Casinha.



08:48 K4 500 metros - Teresa Portela/Ana Brito/Ana Rodrigues/Inês Costa.



09:12 C2 500 metros - Beatriz Fernandes/Inês Penetra.



10:31 K1 200 metros - Iago Bebiano.



13:04 K1 1.000 metros - Fernando Pimenta.



Paracanoagem



09:22 KL1 200 metros - Alex Santos.



14:53 VL2 200 metros – Norberto Mourão.