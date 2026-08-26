Canoagem/Mundiais. Teresa Portela nas `meias` no regresso ao K1 dois anos depois

“Foi a minha primeira prova desde Paris, por isso estava com vontade de que chegasse este dia e poder sentir que estou bem. Sinto que não estou na minha melhor forma, mas estou com bastante força e muita vontade nesta distância. Ainda assim, a parte final custou um bocadinho…”, admitiu a atleta de 38 anos.



A largar na pista três da terceira série, Portela, a melhor canoísta portuguesa de sempre, concluiu o seu desempenho em 2.02,34 minutos, a 2,04 segundos da vencedora, a polaca Anna Pulawska, que defende o título em casa, e que superou a canadiana Michelle Russel por 1,13.



Para a semifinal de quinta-feira, a portuguesa antevê um desafio “muito duro”, uma vez que, além da forte concorrência, se prevê muito vento: “Será uma Teresa igual, com vontade de fazer bem, ter cuidado na parte final, sabendo que estou no Campeonato do Mundo”.



Ainda assim, reforçou o facto de, em Poznan, estar mais focada no “sentir” que ainda é capaz de estar entre as melhores e manter o desejo de competir do que propriamente no resultado, uma vez que voltou só agora ao K1 e teve somente cinco semanas de preparação.



“O ano passado também tive algumas boas provas de equipa, contudo estou a gostar muito de estar focada em mim, não só no meu K1, mas em mim. Acho que este ano foi essa a aprendizagem, o que também é importante, estarmos bem e pensar um bocadito em nós”, concluiu.