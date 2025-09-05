Canoísta Leonardo Barbosa vice-campeão mundial júnior de maratonas

Leonardo Barbosa completou os 14,4 quilómetros da prova em 1:12.00,97 horas, mais 44,07 do que o novo campeão mundial do escalão, o checo Martin Novacek (1:11.16,90), enquanto o tajique Muhammadi Rajabov alcançou o último lugar do pódio, com o tempo de 1:12.25,23.

A medalha conquistada por Leonardo Barbosa foi a segunda obtida por atletas portugueses no Mundial de maratonas, um dia depois de Fernando Pimenta, o mais proeminente canoísta nacional, ter-se sagrado campeão do mundo na corrida curta de K1.