Canoísta Messias Baptista ouro em em K1 200 metros da Taça do Mundo de Szeged

O canoísta olímpico português cumpriu a distância em 34,66 segundos, sendo creditado com o mesmo tempo do sérvio Strahinja Dragosavljevic, inicialmente declarado vencedor.

No entanto, após uma análise mais detalhada do `photo finish`, a organização decidiu atribuir dois ouros, `promovendo` Messias Baptista do segundo ao primeiro lugar.

A medalha de bronze foi para o espanhol Carlos Arevalo, que ficou a apenas 13 centésimos do duo da frente.

Messias Baptista é o atual campeão mundial da distância, após ter alcançado o título em agosto, nos Mundiais de Samarcanda, no Uzbequistão.

Esta é a primeira medalha conquistada pelos canoístas portugueses em Szeged, estando ainda agendadas para hoje três finais A, com Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, Beatriz Fernandes em C1 500 e Beatriz Fernandes/Inês Penetra em C2 200.

Esta manhã, o K4 500 masculino, de Iago Bebiano, Gustavo Gonçalves, André Moreira e Pedro Casinha, foi sexto na final B.