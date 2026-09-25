Canoístas Frederico Alvarenga em 22.º e Lucas Jacob 30.º nos Europeus de slalom

Depois de ter sido 23.º nas eliminatórias, Frederico Alvarenga ascendeu uma posição, ao concluir a 6,78 segundos do italiano campeão olímpico Giovanni De Gennaro, que conseguiu o melhor tempo, em 86,26.



Lucas Jacob tinha sido 21.º na quinta-feira, mas hoje foi somente 30.º, o derradeiro dos semifinalistas, com 52 segundos de penalização que o fizeram terminar a 58,67 do vencedor.



Em 2025, Frederico Alvarenga tinha sido 26.º nos Europeus, enquanto Lucas Jacob foi 43.º.