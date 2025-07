Canoístas Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha campeões do Mundo sub-23 em K2 500

Liderando a prova do primeiro ao derradeiro metro, a dupla lusa terminou em 1.33,12 minutos, superando os italianos Francesco Lanciotti e Nicolo Volo por 89 centésimos de segundo e os eslovenos Matevz Manfreda e Anze Pikon por 1,01 segundos.



Sexta-feira, Pedro Casinha tinha garantido a medalha de bronze em K1 200 metros sub-23, o escalão no qual Beatriz Fernandes foi vice-campeã mundial no sábado, em C1 500 metros.



Os Mundiais sub-23 e júnior de canoagem, que terminam hoje no Centro de Alto Rendimento, reúnem cerca de 1.000 atletas de 66 países.