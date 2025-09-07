Canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta tetracampeões do Mundo de K2 maratonas

A dupla lusa, que este ano foi também campeã da Europa, completou os 29,2 quilómetros do traçado em 01:54.00,62 horas, superando os dinamarqueses Mads Pedersen e Philip Knudsen, por 1,27 segundos, e os húngaros Adrian Boros e Tamas Erdelyi, por 3,23.

Esta é a quinta medalha de Portugal nos mundiais de maratonas, sendo a terceira de ouro num evento em que tem ainda duas de bronze. (Foto: Csaba Krizsan - EPA)