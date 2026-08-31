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Canoístas portugueses de regresso após melhor desempenho de sempre
Portugal encerrou a participação no Campeonato do Mundo de Canoagem com quatro medalhas, a melhor participação de sempre da comitiva nacional. No regresso a Lisboa, os medalhados não esconderam a satisfação e ambição de melhorar resultados.
Fernando Pimenta renovou o estatuto de elite e assegurou a conquista do primeiro lugar nas provas K1 1000 metros e K1 5000 metros. O atleta de 37 anos vingou em Poznan, na Polónia, o terceiro lugar alcançado nos últimos mundiais.
Na disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028, Pimenta assegura que já não se move pelas medalhas que tem por conquistar, mas garante trabalho diário.
“Depois de tantas épocas desportivas, é impossível conseguir estar motivado e a querer sempre mais todos os dias, mas sei que tenho de dar todos os dias o meu melhor”.
Outro veterano da equipa portuguesa de canoagem, João Ribeiro, regressou a Portugal após a conquista da prata em K2 500 metros, ao lado de Messias Baptista, e do bronze em K4 500 metros.
Apesar do entusiasmo em estar à frente da melhor prestação portuguesa de sempre, os canoístas não se desviam do objetivo de se tornarem melhores para as próximas competições: “Temos provas em que podemos melhor. Há patamares a subir ainda”.
“Depois de tantas épocas desportivas, é impossível conseguir estar motivado e a querer sempre mais todos os dias, mas sei que tenho de dar todos os dias o meu melhor”.
Outro veterano da equipa portuguesa de canoagem, João Ribeiro, regressou a Portugal após a conquista da prata em K2 500 metros, ao lado de Messias Baptista, e do bronze em K4 500 metros.
Apesar do entusiasmo em estar à frente da melhor prestação portuguesa de sempre, os canoístas não se desviam do objetivo de se tornarem melhores para as próximas competições: “Temos provas em que podemos melhor. Há patamares a subir ainda”.
O Campeonato do Mundo de Canoagem teve início e fim risonhos para Portugal. A equipa formada por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha assegurou a primeira medalha para a seleção das quinas, temida pelos adversários “por tudo aquilo que foi conquistado”.
Os resultados obtidos no Campeonato do Mundo, que terminou no último domingo (30), em Poznan, contaram diretamente para o ranking olímpico, que vai definir, a nível mundial, que atletas participam nos Jogos de Los Angeles. Fernando Pimenta ocupa a primeira posição.