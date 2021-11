Capitão da seleção de hóquei em campo Luis Tavares morre aos 27 anos

"Esta é uma daquelas notícias que não queremos, nem nunca estaremos preparados para receber. O Luís Tavares era um rapaz bom, integro, afável, solidário e com um enorme talento. Era um campeão no hóquei e acima de tudo na vida", refere a FPH.



O organismo acrescenta que Luís Tavares era "um exemplo para todos de como se deve estar no hóquei e na vida".



"O Tavares era o capitão da seleção nacional, porque foi alguém cujas qualidades e características nos levavam para os melhores valores. Mas mais do que capitão, ou um dos melhores jogadores de sempre do hóquei português, o Luís sempre foi um bom amigo", adianta.



A FPH acrescenta que tudo fará para que "a sua memória e o seu bom exemplo perdurem no tempo" e endereçou "à família, amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de fazer parte da sua vida, um abraço solidário neste momento de dor".



"O mundo fica mais pobre, muito mais pobre. Jamais esquecerei a tua energia, o teu sorriso e piada fácil. Até já, Tavares", escreveu a Federação Portuguesa de Hóquei na sua página na rede social Facebook.



Luis Tavares era jogador do Casa Pia, clube que também já lamentou a morte do seu atleta.



"É com enorme pesar que o Casa Pia anuncia o falecimento de Luís Tavares, capitão de equipa de hóquei em campo. Não existem palavras para descrever a enorme tristeza que todos sentimos", adianta o clube.



De acordo com o jornal Record, que cita o presidente da FPH, Luís Tavares foi a vítima mortal de um acidente de viação que ocorreu na última madrugada na Ponte 25 de Abril, que liga Almada e Lisboa.