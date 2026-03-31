Capítulo Perfeito com novo período de espera em busca das melhores ondas

O período de espera da 12.ª edição do evento principal, na Praia de Carcavelos, passa para entre 01 de novembro e 15 de dezembro, enquanto a etapa de Moçambique, na Praia da Barra, vai ter um calendário alargado até 30 de abril.



Face ao adiamento da prova de Carcavelos, que impossibilita o apuramento atempado dos finalistas de 2026, o 'line-up' da prova moçambicana será composto pelos quatro finalistas da edição de 2025: Cam Richards, Noah Beschen, Balaram Stack e Pedro Calado.



O alinhamento fica completo com os ‘wildcards’, entre os quais se destacam os locais Junior e Mini Cho, o australiano e, ainda, outro convidado internacional a anunciar no momento da chamada para a competição.



O vencedor da etapa de Moçambique receberá um prémio monetário de 10.000 euros, bem como um convite para a 'prova-mãe', em Carcavelos, em 2027.



Na Indonésia, o período de espera permanece inalterado entre 01 e 15 de setembro, e mantém-se a mesma lógica de composição do quadro de surfistas, com a inclusão dos quatro finalistas de 2025, sendo que o vencedor garantirá igualmente 10.000 euros e um convite para o Capítulo Perfeito em Carcavelos em 2027.



A organização informou ainda que, excecionalmente, e reforçando o compromisso com os surfistas convidados, os quatro finalistas da edição de 2026 em Carcavelos irão receber wildcards para a 13.ª edição do Capítulo Perfeito em Carcavelos, em 2027.



"Se o retorno financeiro fosse a prioridade, o evento já teria acontecido. No entanto, quando falamos de duas marcas com a dimensão e reputação internacional do Capítulo Perfeito e de Carcavelos, reconhecidas pela excelência dos seus tubos, torna-se essencial preservar esse estatuto e avançar apenas quando as condições atingem um nível de verdadeira excelência", realçou em comunicado o promotor Rui Costa.



E acrescentou: "Este é um evento único, marcado pela imprevisibilidade do mar e por um compromisso inegociável com a perfeição. Aqui, quem dita as regras são as ondas e, desta vez, não proporcionaram a magia que marcou as 11 edições anteriores. Continuamos determinados a esperar pelo dia perfeito que, com certeza, chegará entre novembro e dezembro".