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Capítulo Perfeito com novo período de espera em busca das melhores ondas
As datas do Capítulo Perfeito de surf, prova internacional dedicada aos tubos, que vai decorrer em três 'palcos' em 2026, com Moçambique e Indonésia a juntarem-se a Carcavelos, em Cascais, foram alteradas, anunciou hoje a organização.
O período de espera da 12.ª edição do evento principal, na Praia de Carcavelos, passa para entre 01 de novembro e 15 de dezembro, enquanto a etapa de Moçambique, na Praia da Barra, vai ter um calendário alargado até 30 de abril.
Face ao adiamento da prova de Carcavelos, que impossibilita o apuramento atempado dos finalistas de 2026, o 'line-up' da prova moçambicana será composto pelos quatro finalistas da edição de 2025: Cam Richards, Noah Beschen, Balaram Stack e Pedro Calado.
O alinhamento fica completo com os ‘wildcards’, entre os quais se destacam os locais Junior e Mini Cho, o australiano e, ainda, outro convidado internacional a anunciar no momento da chamada para a competição.
O vencedor da etapa de Moçambique receberá um prémio monetário de 10.000 euros, bem como um convite para a 'prova-mãe', em Carcavelos, em 2027.
Na Indonésia, o período de espera permanece inalterado entre 01 e 15 de setembro, e mantém-se a mesma lógica de composição do quadro de surfistas, com a inclusão dos quatro finalistas de 2025, sendo que o vencedor garantirá igualmente 10.000 euros e um convite para o Capítulo Perfeito em Carcavelos em 2027.
A organização informou ainda que, excecionalmente, e reforçando o compromisso com os surfistas convidados, os quatro finalistas da edição de 2026 em Carcavelos irão receber wildcards para a 13.ª edição do Capítulo Perfeito em Carcavelos, em 2027.
"Se o retorno financeiro fosse a prioridade, o evento já teria acontecido. No entanto, quando falamos de duas marcas com a dimensão e reputação internacional do Capítulo Perfeito e de Carcavelos, reconhecidas pela excelência dos seus tubos, torna-se essencial preservar esse estatuto e avançar apenas quando as condições atingem um nível de verdadeira excelência", realçou em comunicado o promotor Rui Costa.
E acrescentou: "Este é um evento único, marcado pela imprevisibilidade do mar e por um compromisso inegociável com a perfeição. Aqui, quem dita as regras são as ondas e, desta vez, não proporcionaram a magia que marcou as 11 edições anteriores. Continuamos determinados a esperar pelo dia perfeito que, com certeza, chegará entre novembro e dezembro".
Face ao adiamento da prova de Carcavelos, que impossibilita o apuramento atempado dos finalistas de 2026, o 'line-up' da prova moçambicana será composto pelos quatro finalistas da edição de 2025: Cam Richards, Noah Beschen, Balaram Stack e Pedro Calado.
O alinhamento fica completo com os ‘wildcards’, entre os quais se destacam os locais Junior e Mini Cho, o australiano e, ainda, outro convidado internacional a anunciar no momento da chamada para a competição.
O vencedor da etapa de Moçambique receberá um prémio monetário de 10.000 euros, bem como um convite para a 'prova-mãe', em Carcavelos, em 2027.
Na Indonésia, o período de espera permanece inalterado entre 01 e 15 de setembro, e mantém-se a mesma lógica de composição do quadro de surfistas, com a inclusão dos quatro finalistas de 2025, sendo que o vencedor garantirá igualmente 10.000 euros e um convite para o Capítulo Perfeito em Carcavelos em 2027.
A organização informou ainda que, excecionalmente, e reforçando o compromisso com os surfistas convidados, os quatro finalistas da edição de 2026 em Carcavelos irão receber wildcards para a 13.ª edição do Capítulo Perfeito em Carcavelos, em 2027.
"Se o retorno financeiro fosse a prioridade, o evento já teria acontecido. No entanto, quando falamos de duas marcas com a dimensão e reputação internacional do Capítulo Perfeito e de Carcavelos, reconhecidas pela excelência dos seus tubos, torna-se essencial preservar esse estatuto e avançar apenas quando as condições atingem um nível de verdadeira excelência", realçou em comunicado o promotor Rui Costa.
E acrescentou: "Este é um evento único, marcado pela imprevisibilidade do mar e por um compromisso inegociável com a perfeição. Aqui, quem dita as regras são as ondas e, desta vez, não proporcionaram a magia que marcou as 11 edições anteriores. Continuamos determinados a esperar pelo dia perfeito que, com certeza, chegará entre novembro e dezembro".