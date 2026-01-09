Capítulo Perfeito de surf vai decorrer em Portugal, Moçambique e Indonésia

"É o concretizar do sonho da internacionalização, que já vinha a ser preparado durante vários anos. Além da prova na Praia de Carcavelos, vamos ter dois eventos internacionais, na Praia da Barra, em Moçambique, e em Desert Point, na Indonésia", avançou aos jornalistas o responsável, à margem da conferência de imprensa de lançamento do campeonato, em Cascais.



Este ano, o período de espera da competição que procura as melhores condições de ondulação e vento para os tubos, a manobra rainha do surf, estende-se em Portugal entre 12 de janeiro e 12 de março, e vão estar em competição 16 atletas nacionais e internacionais.



Mas a grande novidade é a exportação do evento para mais dois continentes, África e Ásia, que vão contar com períodos de espera entre segunda-feira e 30 de março, e entre 01 e 15 de setembro respetivamente.

Em Carcavelos, já estão garantidas as entradas diretas dos surfistas lusos João Maria Mendonça, Miguel Blanco e Nicolau Von Rupp, bem como do campeão em título Cam Richards, dos Estados Unidos.



E os surfistas internacionais Joel Parkinson (australiano e ex-campeão da Liga Mundial de Surf), Rob Machado (EUA), Balaram Stack (EUA), Bruno Santos (Brasil), Noah Beschen (Havai, EUA), Soli Bailey (Austrália), Torrey Meister (Havai, EUA) e Tosh Tudor (EUA) também têm participação garantida.



A surfista brasileira Anne dos Santos também vai competir na prova principal do Capítulo Perfeito em Portugal, estando ainda reservado um lugar para um convidado ('wildcard').



"Contar com o Kelly Slater é um sonho, estamos em contactos, como já estivemos antes, mas vamos ver o que vai acontecer", adiantou Rui Costa, admitindo que seria algo de extraordinário para o evento ter em ação aquele que é considerado o melhor surfista de sempre, o norte-americano que conta com 11 títulos de campeão da Liga Mundial de Surf (WSL).



Há ainda lugar para um surfista que é escolhido por votação do público (que abriu hoje e fecha na manhã de segunda-feira), e cuja vaga é disputada por Pedro Boonman, Lourenço Sousa, Martim Fortes, Tiago Stock (ex-vencedor), Guilherme Fonseca, Afonso Antunes e Luís Perloiro.



E a restante vaga será ocupada pelo vencedor dos 'trials' (qualificação) reservados aos locais de Carcavelos, que vai decorrer durante o período de espera da competição principal, compondo o quadro de 16 surfistas.



Também vai ser disputada uma bateria especial para mulheres, tal como no ano passado, que vai contar com as lusas Camila Cardoso, Gabriela Dinis, Mafalda Lopes e Maria Salgado.



O evento que aposta nos tubos conta com um prémio monetário de 50 mil euros na etapa portuguesa e de 10 mil euros nas etapas em Moçambique e na Indonésia.



Nestas primeiras provas internacionais do Capítulo Perfeito, vão competir oito surfistas, em cada uma, que ganham a vaga se forem um dos quatro finalistas da prova portuguesa, a quem se juntam dois convidados locais e dois internacionais.



Caso a etapa de Moçambique decorra antes da portuguesa, uma vez que há coincidência de datas entre ambas, então, serão convidados os quatro semifinalistas da edição de 2025 do evento.

