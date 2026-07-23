Carapaz bateu os companheiros de fuga na 18.ª etapa
O ciclista equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) conquistou a 18.ª etapa da 113.ª Volta a França, superiorizando-se aos companheiros de fuga na subida a Orcières Merlette para somar o segundo triunfo na prova.
Terceiro do Tour2021 e `rei` da montanha em 2024, o corredor de 33 anos isolou-se nos derradeiros 3.500 metros da subida de primeira categoria, para cumprir os 185,2 quilómetros desde Voiron em 4:26.21 horas, deixando o suíço Mauro Schmid (Jayco AlUla) e o norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), respetivamente segundo e terceiro, a 45 segundos.
O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) chegou a mais de quatro minutos do vencedor e vai partir, na sexta-feira, para os 127,9 quilómetros alpinos entre Gap e o alto do mítico Alpe d`Huez na liderança, com os mesmos 4.32 minutos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 6.51 sobre o colega mexicano Isaac del Toro.