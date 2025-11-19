Carlos Alcaraz desiste da fase final da Taça Davis com lesão na coxa direita

“Lamento muito anunciar que não poderei jogar pela Espanha na Taça Davis. Tenho um edema na parte posterior da coxa direita e a recomendação médica é para que eu não compita. Sempre disse que jogar pela Espanha é a melhor coisa do mundo e estava bastante ansioso para ajudar a nossa equipa a lutar pelo troféu. Volto para casa com o coração pesado”, referiu o jogador, de 22 anos, numa nota publicada nas redes sociais.



Carlos Alcaraz lesionou-se durante as ATP Finals, nas quais chegou à final e perdeu em dois parciais com o italiano Jannik Sinner, segundo da hierarquia mundial e detentor do troféu, no domingo, em Turim, em Itália, tendo falhado uma inédita conquista na carreira.



Na Taça Davis, cuja final a oito arrancou hoje e vai terminar no domingo, Carlos Alcaraz estava escalado para liderar a seleção espanhola frente à República Checa, quarta pré-designada, no terceiro embate dos quartos de final, que está agendado para quinta-feira.



A Espanha conquistou a principal prova mundial de ténis por nações seis vezes, em 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019, sendo que também esteve privada de Alcaraz em 2023, por lesão, e perdeu nos ‘quartos’ em 2024, numa fase final realizada em Málaga e marcada pelo último desafio do compatriota Rafael Nadal, vencedor de 22 Grand Slams.



Nas ATP Finals, Carlos Alcaraz garantiu a liderança da hierarquia mundial no fim do ano pela segunda vez, repetindo 2022, após ter triunfado em Roland Garros e no US Open - chegou ainda à final do Open da Austrália -, passando a ter seis conquistas em ‘majors’.



