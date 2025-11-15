Carlos Alcaraz e detentor do título Jannik Sinner na final das ATP Finals de ténis

O número um do mundo, Carlos Alcaraz, garantiu a presença na final ao vencer o canadiano Félix Auger-Aliassime, oitavo da hierarquia, por 6-2 e 6-4, e o seu principal rival em 2025, Jannik Sinner, detentor do título da ATP Finals, afastou o australiano Alex De Minaur, sétimo do mundo, por 7-5 e 6-2.



Os dois tenistas vão defrontar-se pela sexta vez esta temporada - todas as vezes na final -, sendo que Alcaraz lidera confortavelmente o confronto direto entre ambos, por quatro vitórias contra uma de Sinner.



As ATP Finals de 2025 terão a sua final de 'sonho' entre os dois jogadores que dominaram ténis em 2025, tendo dividido os quatro títulos do Grand Slam da temporada (Open da Austrália e Wimbledon para Sinner, Roland Garros e Open dos Estados Unidos para Alcaraz).



Desde a sua derrota nas ATP Finals de 2023, frente ao sérvio Novak Djokovic, Jannik Sinner acumulou nove vitórias consecutivas na competição, sem perder um único set.



A final de domingo será o último jogo do italiano em 2025, uma vez que optou por não participar na Taça Davis, que começa na terça-feira em Bolonha, e na qual a Itália é a bicampeã em título.

