Carlos Alcaraz fora da Taça Davis

“Lamento muito anunciar que não poderei jogar”, escreveu o jogador na rede social X, explicando que apresenta um edema no isquiotibial da perna direita, consequência da final das ATD FInals de Turim, perdida para o italiano Jannik Sinner, número dois do mundo.



A Federação Espanhola de Ténis (RFET) informou que Alcaraz se juntou na segunda-feira à seleção, tendo realizado exames médicos que revelaram “uma sobrecarga muscular significativa com um edema acentuado” na zona afetada. O tenista vai regressar ainda hoje a Espanha para iniciar o processo de recuperação.



A ausência do líder mundial constitui um duro golpe para os organizadores da competição, já privados dos dois melhores jogadores italianos, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, para esta primeira edição da fase final disputada em solo italiano, após vários anos a se realizar em Málaga.



Em Bolonha, o jogador com melhor classificação será agora o alemão Alexander Zverev, número três da hierarquia.



Sem Alcaraz, a equipa espanhola será liderada por Jaume Munar (36.º), acompanhado por Pablo Carreño (89.º), Pedro Martínez (95.º) e Marcel Granollers.



A Espanha defronta a República Checa na quinta-feira, nos quartos de final da competição.