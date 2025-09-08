Carlos Alcaraz lidera ranking mundial de ténis

Em Nova Iorque, Alcaraz conquistou o segundo ‘major’ da temporada, depois de já o ter feito em Roland Garros, ultrapassando na classificação mundial o italiano Jannik Sinner, finalista vencido.



O alemão Alexander Zverev manteve o terceiro lugar, apesar de ter sido eliminado na terceira ronda no US Open, enquanto o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, subiu ao quarto posto, depois de atingir as meias-finais.



Com a eliminação na segunda ronda, o português Nuno Borges deixou o top 50, pela primeira vez desde julho de 2024, depois de descer 11 lugares para o 51.º posto, com Jaime Faria a subir a 115.º e Henrique Rocha a ‘cair’ para 170.º.



Depois de ter igualado a melhor posição de sempre de um português, com o 26.º lugar em pares, Francisco Cabral desceu cinco lugares e é agora 31.º do mundo.



No ranking feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka manteve a liderança, depois de vencer o US Open, num top 3 sem alterações, com a polaca Iga Swiatek na segunda posição e a norte-americana Coco Gauff em terceira.



A norte-americana Amanda Anisimova ascendeu ao quarto lugar, após atingir a final do US Open, a sua segunda perdida de forma consecutiva, depois de já ter sido batida em Wimbledon por Swiatek.



Entre as portuguesas, Matilde Jorge (212.ª) e Francisca Jorge (215.ª) aproximaram-se um pouco mais do top 200.

