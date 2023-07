Carlos Alcaraz reina em Wimbledon aos 20 anos

O tenista espanhol, líder do ranking mundial, superou a experiência de Novak Djokovic, número dois da hierarquia, e conquistou Wimbledon numa partida decidida em cinco sets.





Djokovic já venceu por sete vezes na relva londrina, entre as quais as quatro últimas edições, mas a determinação do tenista espanhol durante quatro horas e 46 minutos valeu o troféu mais desejado em Inglaterra.





A vitória teve os parciais de 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6 e 6-4, e significa que Alcaraz vai continuar na liderança do ranking ATP, depois do seu segundo triunfo num Grand Slam na ainda curta carreira do ténis mundial.