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Carlos Alcaraz sentiu-se `imbatível` na estreia nas ATP Finals diante Tiafoe
Carlos Alcaraz viveu um dia perfeito diante de Frances Tiafoe, na estreia no grupo Ivan Lendl das ATP Finals, derrotando por duplo 6-2 o tenista norte-americano, que se mostrou contente por não ter perdido nenhum set por 6-0.
‘Carlitos’ impôs-se ao número oito mundial por 6-2 e 6-2, em apenas uma hora e 10 minutos, numa jornada em que sentiu que “todas as bolas iam dentro”.
“Houve um momento em que senti que podia fazer qualquer coisa que a bola ia cair sempre dentro. Essa sensação é muito boa, sinceramente, mas oxalá consiga manter este nível”, resumiu o terceiro jogador da hierarquia ATP.
Segunda cabeça de série, Alcaraz iniciou a sua caminhada na Inalpi Arena de Turim (Itália) com uma exibição dominadora, afastando preocupações sobre uma eventual lesão no joelho direito, depois de nos últimos dias ter surgido com ele ligado.
“Mexi-me bem, senti-me bem. Vamos continuar a cuidar dele [joelho], mas está a correr muito bem”, pontuou.
Já ‘Big Foe’, estreante nas ATP Finals, mostrou-se satisfeito pelo facto de os parciais da sua derrota não terem sido mais ‘pesados’.
“Pelo menos, não perdi por 6-0”, salientou o norte-americano, que chegou a estar a perder por 4-0 após 15 minutos no set inicial.
Vice-campeão no ano passado do torneio que reúne os oito melhores tenistas da época – perdeu com o ausente bicampeão em título Jannik Sinner -, Alcaraz lidera o grupo Ivan Lendl, enquanto aguarda pelo outro duelo da primeira ronda, que opõe hoje o russo Daniil Medvedev ao italiano Flavio Cobolli.
“Houve um momento em que senti que podia fazer qualquer coisa que a bola ia cair sempre dentro. Essa sensação é muito boa, sinceramente, mas oxalá consiga manter este nível”, resumiu o terceiro jogador da hierarquia ATP.
Segunda cabeça de série, Alcaraz iniciou a sua caminhada na Inalpi Arena de Turim (Itália) com uma exibição dominadora, afastando preocupações sobre uma eventual lesão no joelho direito, depois de nos últimos dias ter surgido com ele ligado.
“Mexi-me bem, senti-me bem. Vamos continuar a cuidar dele [joelho], mas está a correr muito bem”, pontuou.
Já ‘Big Foe’, estreante nas ATP Finals, mostrou-se satisfeito pelo facto de os parciais da sua derrota não terem sido mais ‘pesados’.
“Pelo menos, não perdi por 6-0”, salientou o norte-americano, que chegou a estar a perder por 4-0 após 15 minutos no set inicial.
Vice-campeão no ano passado do torneio que reúne os oito melhores tenistas da época – perdeu com o ausente bicampeão em título Jannik Sinner -, Alcaraz lidera o grupo Ivan Lendl, enquanto aguarda pelo outro duelo da primeira ronda, que opõe hoje o russo Daniil Medvedev ao italiano Flavio Cobolli.