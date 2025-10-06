Carlos Fangueiro é o novo treinador dos cipriotas do ENP

“O nosso clube chegou a acordo com o treinador português Carlos Fangueiro, de 48 anos”, lê-se numa publicação nas redes sociais do clube cipriota, que vai também passar a contar com Pedro Martins como adjunto.



Com seis jornadas já disputados, o ENP ocupa o 14.º e último lugar, com apenas um ponto, ainda sem vitória e com um único golo marcado e 11 sofridos.



Natural de Matosinhos, Fangueiro fez grande parte do percurso de treinador no Luxemburgo, onde acabou a carreira de futebolista, passando por Atert Bissert, Titus Pétange, Dudelange e Swift Hesperange, antes de regressar a Portugal, onde comandou Leixões e Paços de Ferreira.

