Carlos Lopes lembra "anos de sacrifício, coragem e crença" em homenagem

"Recebo isto com prazer e alegria. É o reconhecimento de vários anos dedicados ao desporto com alma, coração e saber estar. Acho que as pessoas reconhecem esses valores e princípios. Como tive alguma influência na projeção do desporto ao mais alto nível, estes momentos são sempre uma honra. É o reconhecimento de vários anos de sacrifício e, acima de tudo, de uma coragem tremenda e crença de que ia ser campeão olímpico. Valeram a pena", vincou, em declarações à Lusa.

A dois anos do regresso dos Jogos Olímpicos à cidade norte-americana em que se consagrou, Carlos Lopes acredita que o seu feito poderá inspirar a comitiva lusa a obter resultados de distinção no evento, dada a evolução em várias modalidades.

"Voltar a Los Angeles é sempre um prazer e recordação dos grandes momentos do desporto português, onde pela primeira vez eu subi ao mais alto lugar do pódio. Eu sonhei, acreditei e Portugal vibrou. A seguir a mim, apareceram outros, também de outras modalidades, que evoluíram imenso. Nós estamos sempre à espera que os nossos atletas façam coisas com muita graça e prazer, que possam dar alegrias ao país", disse o viseense, que também foi prata em 10.000 metros em Montreal1976.

Aos 79 anos, Carlos Lopes considerou que o atletismo de hoje "é completamente diferente", com jovens "mais altos, inteligentes, fortes e dinâmicos", o que lhes dá "tudo" para fazer igual ao tricampeão mundial de corta-mato (1976, 1984 e 1985).

"Só têm um azar tremendo: eu fui o primeiro e eles vão ser sempre os segundos. Alarguei realmente horizontes que muita gente nunca estaria à espera. Eu sempre acreditei e eu quero dizer aos mais novos para acreditar nas suas potencialidades, coragem e determinação, nunca dando ouvidos a outras pessoas. Acreditem neles próprios e só assim é que poderão chegar mais longe", aconselhou o antigo atleta.

A homenagem teve lugar na oitava edição do Lisbon Sport Film Festival, contando com a presença, entre outros, dos presidentes do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes, e da Confederação do Desporto de Portugal, Daniel Monteiro.

Estava também prevista a exibição de um filme sobre a vida e a carreira de Carlos Lopes, mas uma inundação no Cinema Turim, em Lisboa, acabou por adiar várias das iniciativas do festival, que terá novamente lugar entre os dias 17 e 19 de julho.