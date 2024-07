Carlos Nicolía revela que deixa o Benfica por opção do clube

“Hoje comunicaram-me que já não sou parte do meu clube. Acho que a vida está feita de momentos únicos que nos marcam para a vida toda, estaria a mentir se dissesse que a tristeza não me invade”, disse o jogador na rede social Instagram.



Nicolía, de 38 anos, que já foi considerado por muitos o melhor hoquista do mundo e estava no Benfica há 10 temporadas, desde 2014/15, garantiu que deixa o clube ‘encarnado’, mas não deixa de ser benfiquista.



“Hoje não tenho palavras. Serei eternamente agradecido, e sempre um de vocês para a toda a vida. Foram 10 anos incríveis”, acrescentou o hoquista, que no Benfica venceu três campeonatos, duas Taças de Portugal, duas Supertaças, uma Elite Cup e uma Taça 1947.



A saída de Carlos Nicolía segue-se à do treinador Nuno Resende e à do também do hoquista argentino Pablo Alvarez, enquanto a comunicação social avança que espanhol Eduard Castro, ex-FC Barcelona, vai assumir o comando técnico da equipa 'encarnada'.