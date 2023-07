Carlos Resende substitui Magnus Andersson no comando do andebol do FC Porto

"O treinador para a época de 2023/24 - com mais duas de opção - será Carlos Resende, que, como atleta e como técnico, foi campeão nacional e conquistou diversos troféus ao serviço do FC Porto. A equipa técnica integrará, ainda, Carlos Martingo, Tiago Cadete e Miguel Vasconcelos", indicam os `dragões`, em comunicado publicado no seu sítio oficial.

Carlos Resende, de 52 anos, tinha comandado o primodivisionário FC Gaia ao longo das últimas três épocas e volta agora ao FC Porto, no qual se estreou como treinador (2006-2009) e chegou a arrebatar um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Antes dessa transição para os bancos, numa carreira que já contemplou experiências ao serviço do ABC (2011-2017) e do Benfica (2017-2020), o ex-lateral esquerdo venceu três edições do campeonato, duas Taças de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças nas duas passagens como jogador pelo clube `azul e branco` (1988-1994 e 2000-2006).

O FC Porto vai iniciar os trabalhos de preparação para 2023/24 na próxima terça-feira, no Dragão Arena, no Porto, com a realização de exames médicos, sem contar com Magnus Andersson, que orientou os tetracampeões nacionais nas derradeiras cinco temporadas.

Além da conquista de quatro campeonatos seguidos, o antigo central internacional sueco, de 57 anos, venceu duas Taças de Portugal e duas Supertaças com o FC Porto, ao qual chegou em 2018, após ter arrebatado duas Taças EHF pelos germânicos do Göppingen.

Desde então, os `dragões` tornaram-se presença assídua na fase de grupos da Liga dos Campeões e chegaram por três vezes aos oitavos de final (2019/20, 2020/21 e 2021/22), na sequência de um inédito terceiro lugar logrado na `final four` da Taça EHF (2018/19).