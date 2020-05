Carlos Sainz. O maior piloto da história dos mundiais de ralis

A votação foi feita num sistema eliminatório e decorreu ao longo de um mês, tendo contado com cerca de 300 mil participantes.



"Não podia estar mais feliz e mais orgulhoso com esta distinção", disse o piloto de 58 anos, que foi duas vezes campeão do mundo de ralis (em 1990 e 1992).



Na votação final, que contou com 80 mil participantes, Sainz bateu Loeb, recordista de conquistas com nove títulos mundiais (de 2004 a 2012).



"Nem preciso dizer quanto valorizo o Sébastien Loeb e o quanto ele merece ser o maior de todos. Não só ele, mas todos os campeões do mundo merecem esta distinção, mas alguém tinha de vencer e, neste caso, fui eu", comentou ainda o piloto madrileno, em declarações ao site www.wrc.com.



Carlos Sainz, pai do piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr., disse ainda ter dado "tudo aos ralis" ao longo da sua carreira: "Os ralis foram a minha vida e o meu sonho e hoje toda a família dos ralis dá-me um grande sorriso com esta distinção."