Carlos Vicens apela a nível de autoexigência altíssimo para ultrapassar Bragança

Os bracarenses vêm de dois resultados positivos, com a vitória na Liga Europa, em Glasgow, frente ao Celtic (2-0), e o empate, em Alvalade, diante do Sporting (1-1), sendo que já não vencem nas competições nacionais há dois meses.



O treinador entende que estes jogos serviram para um ‘click’ na equipa após esse ciclo negativo.



“Penso que sim. O processo está aí e cada jogo desse ciclo menos positivo tem a sua particularidade. Vimos de dois jogos a mostrar uma versão que gostamos de ver, em competições e adversários que eram desafiantes”, disse na antevisão da partida.



Quanto à deslocação ao reduto do quarto classificado da série A do campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol português, Carlos Vicens disse esperar “uma equipa com a ilusão de fazer um bom jogo e passar contra uma equipa de I Liga”.



“Joga no seu estádio, diante dos seus adeptos e vai dar tudo, como é normal. Nós temos que estar preparados para isso, ter um nível de autoexigência altíssimo e ir competir como se fosse outra competição qualquer ou com um rival da nossa liga”, notou.



O técnico espanhol quer um Sporting de Braga a “fazer um jogo sério” e a impor o seu jogo: “só poderemos fazer isso se estivermos a 150 por cento para continuar o rendimento dos últimos jogos e a crescer como equipa”.



O Sporting de Braga tem história na prova, já conquistou três Taças de Portugal e Vicens admite a “ilusão tremenda de chegar longe” numa prova “especial”.



“Como a Taça da Liga ou a Liga Europa, são provas a eliminar e especiais por causa disso, são emocionantes para os adeptos. São diferentes dos jogos do campeonato porque se não se ganhas ficas de fora”, notou.



O treinador reservou decisões para o ‘onze’ a apresentar no sábado para depois do treino da tarde de hoje e revelou que Dorgeles está apto após lesão que o afastou no último mês e meio.



“Está de volta a treinar, aproveitou este período sem competição para melhorar a sua condição física. Quem será o titular na baliza? Vamos ver no último treino de hoje para decidir isso, que jogadores de campo e guarda-redes jogam em Bragança”, disse.



Niakaté, Vítor Carvalho (ambos saíram tocados do jogo com o Sporting), Paulo Oliveira e Moscardo, todos lesionados, são baixas certas para sábado.



Sporting de Braga, oitavo classificado da I Liga, e Bragança, quarto classificado da série A do Campeonato de Portugal, defrontam-se a partir das 15:15 de sábado, no Estádio Municipal Eng.º José Luís Pinheiro, em Bragança, jogo que será arbitrado por Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.

