Carmelo Anthony torna-se o nono melhor marcador de sempre da NBA

O conjunto californiano venceu os Grizzlies, por 121-118, com Anthony Davis a marcar 22 pontos e LeBron James 19, com Ja Morant a ser o melhor marcador do encontro, com 40, embora tenha falhado, a 2,5 segundos do final, um lançamento livre que dava o empate ao conjunto de Memphis.Os Lakers estrearam-se a vencer esta temporada, após duas derrotas, enquanto o Grizzlies perderam pela primeira vez ao terceiro encontro.Cem por cento vitorioso continuam os Golden State Warriors, que derrotaram os Sacramento Kings (119-107), que voltaram a não ter o português Neemias Queta entre as opções para a partida.

Stephen Curry tornou-se o primeiro jogador dos Warriors a chegar às 5.000 assistências, num encontro em que marcou 27 pontos, fez 10 assistências e conseguiu sete ressaltos.