Carolina João e Diogo Costa sobem a oitavos na Semana Olímpica de vela

A classe olímpica mista registou duas regatas no dia, com a dupla alemã composta por Anna Markfort e Simon Diesch a seguirem na frente, enquanto os franceses Lomane Valade e Julien Bunel venceram ambas as corridas.



Com um oitavo e um sétimo lugar, João e Costa, que foram quintos classificados nos Jogos Olímpicos Paris2024, subiram ao oitavo posto, a 27 pontos da liderança, ao contrário de Beatriz Gago e Rodolfo Pires, que saíram do top 10 e ocupam o 11.º lugar.



Na Formula Kite, só se disputou uma regata, com um nono lugar para Mafalda Pires de Lima, velejadora olímpica que segue no 10.º posto da geral, já a mais de 30 pontos da nova líder, a chinesa Wan Li.



Na mesma classe, em masculinos, Tomás Pires de Lima também manteve o 25.º posto, seguindo Riccardo Pianosi no topo da tabela.



Ao todo, 729 competidores de 56 países diferentes disputam até sábado as várias classes da Semana Olímpica Francesa de Hyères, uma das provas mais importantes do calendário da vela competitiva, um ano depois dos Jogos Olímpicos Paris2024.