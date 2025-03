Caroline Marks `bisa` na prova de Peniche do circuito mundial de surf

Caroline Marks, campeã mundial em 2023 e olímpica em 2024, e que já tinha conquistado a etapa lusa em 2019, fez 7,90 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (4,90 e 3,00), enquanto a adversária marcou 6,97 (4,17 e 2,80), sagrando-se campeã do Meo Rip Curl Pro Portugal.



Assim, a atleta de 23 anos tornou-se a primeira bicampeã do campeonato na Praia de Supertubos, mas não é a única a vencer por duas vezes em Portugal, já que a norte-americana Courtney Conlogue conquistou duas provas em Portugal, mas realizadas em Cascais (2015 e 2016).



Também a havaiana Carissa Moore, pentacampeã mundial e campeã olímpica em Tóquio2020, que entretanto se retirou da competição, tem duas vitórias em solo luso, a primeira em Peniche (2010) e a segunda em Cascais (2013).



A primeira surfista a conseguir igual feito foi a norte-americana Lisa Andersen, primeiro em Sintra e depois na Figueira da Foz, sendo ambas as conquistas obtidas em 1997.