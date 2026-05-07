Cartagena quer ultrapassar experiente Sporting e disputar final da LC de futsal

Na conferência de imprensa de antecipação da primeira meia-final da ‘final four’, que se disputa na sexta-feira na localidade italiana de Pesaro, e que juntou ao mesmo tempo os treinadores de Cartagena e Sporting e um jogador de cada equipa, o técnico da formação espanhola, o brasileiro Duda, admitiu que a formação portuguesa será muito difícil de ultrapassar, pois é “muito bem trabalhada em todos os aspetos”.



Começando por assumir a alegria de na competição, juntamente com “outras três equipas muito boas e muito competentes”, Duda referiu que os ‘leões’ “têm jogadores de muita qualidade, que pressionam muito bem, com um sistema defensivo muito bom e fortíssimos na bola parada”.



“É uma equipa muito completa”, disse, recordando ainda que o Sporting tem muito mais experiência que o Cartagena em disputar a ‘final four’ da Liga dos Campeões de futsal, ainda que a equipa bicampeã espanhola tenha batida na edição da época passada a formação ‘verde e branca’ nas grandes penalidades do jogo de atribuição do terceiro lugar.



Contudo, Duda garantiu que “a equipa [do Cartagena} está mais madura” e assumiu o desejo de estar presente na final de domingo, a meta também estabelecida pelo avançado espanhol Gon Castejón, que deseja fazer ainda melhor do que na edição da época passada, quando obteve o terceiro lugar ao derrotar o Sporting por 3-1 nas grandes penalidades, depois da igualdade 2-2 no tempo regulamentar.



“A vida dá segundas oportunidades. Queremos fazer melhor do que na época passada. Temos mais experiência e estamos mais preparados. Sabemos que vamos defrontar uma das melhores equipas do mundo, mas também temos uma grande equipa, com mundialistas e campeões europeus. Queremos o título europeu”, assumiu o avançado.



Em busca do terceiro título europeu, depois das conquistas em 2018/19 e 2020/21, o Sporting defronta os espanhóis do Cartagena na sexta-feira, às 16:30 [hora de Portugal Continental] na primeira das meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, em Pesaro, Itália.



Na outra meia-final defrontar-se-ão os espanhóis do Palma, tricampeão europeu em título, e os franceses do Étoile, também na sexta-feira, às 19:30 [hora de Portugal Continental]. A final está marcada para domingo, às 17:00, três horas depois da partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares.