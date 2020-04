Casas de apostas `online` sofreram problema informático, Regulador

“O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) tomou conhecimento que os 'sites' na Internet de algumas entidades exploradoras de jogos e apostas 'online' têm estado indisponíveis em resultado de um problema informático ocorrido nos respetivos ‘softwares’”, lê-se na resposta enviada hoje à Lusa.



Desde sexta-feira vários sítios dedicados ao jogo ‘online’, como a bet.pt, estiveram ‘offline’, uma situação que, segundo a comunicação social estrangeira especializada, se ficou a dever a um ataque informático à plataforma sbtech, sediada na Bulgária.



De acordo com as mesmas fontes, este incidente afetou, além da bet.pt, portais que exploram o mercado europeu como 10bet e ComeOn, que continuam inoperacionais, ou Virgin Bet e Bethard, que já restabeleceram a atividade.



“O SRIJ, no âmbito das suas competências, acompanhou a situação junto das referidas entidades. De acordo com a informação que se dispõe, a segurança dos dados não foi afetada e a situação está a ser regularizada, tendo alguns sites começado já a disponibilizar novamente jogos e apostas ‘online’”, acrescentou o regulador português, na mesma resposta à Lusa.



Depois de cinco dias 'offline', a bet.pt voltou hoje a ter o seu sítio na Internet operacional.



Igualmente questionada pela Lusa na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República disse não ter chegado qualquer participação sobre o assunto ao seu gabinete de Cibercrime.