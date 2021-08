Cascais Padel Master traz elite mundial a Portugal

Depois do interregno em 2020, devido à pandemia provocada pela Covi-19, o terceiro torneio de categoria Master da temporada regressa a Portugal e já tem assegurada a presença de quatro duplas nacionais no quadro principal feminino e masculino, entre os melhores jogadores do mundo.Além de Sofia Araújo, 19.ª colocada no "ranking" WPT, e Ana Catarina Nogueira, 27.ª classificada, as únicas portuguesas com acesso ao quadro principal do circuito mundial, vão disputar a prova Kátia Rodrigues/Catarina Vilela, Margarida Fernandes/Patrícia Ribeiro, Diogo Rocha/Pedro Graça e Afonso Fazendeiro/Pedro Araújo, estes com "wild cards" atribuídos pela Federação Portuguesa de Padel (FPP).

“È muito bom ver o WPT voltar a Portugal, é um excelente sinal. É bom jogar em casa e ter o apoio do público português”, comentou, em declarações à Lusa, Ana Catarina Nogueira.



Tal como a jogadora natural do Porto, Diogo Rocha, além de se mostrar “muito feliz com o regresso da prova”, defende ser “”.Apesar da entrada direta no quadro principal feminino e de ter disputado com a parceira Sofia Araújo uma meia-final esta temporada, no Tau Cerâmica La Nucía Challenger, Ana Catarina Nogueira recusa o estatuto de favorita, mesmo jogando em casa.”, assume.As duas portuguesas iniciaram a época a jogar com parceiras espanholas, mas em meados de julho optaram por se juntar, por isso dizem necessitar de algum tempo de adaptação, embora formarem dupla nas provas nacionais.”, frisa Ana Nogueira.





Portugueses com tarefa hérculea







Se na prova feminina a tarefa das portuguesas não será fácil, já que vão ter pela frente algumas das melhores adversárias do mundo, como as número um mundiais, Alejandra Salazar/Gema Triay, e Tamara Icardo (11.ª WPT)/Delfi Brea (8.ª WPT), a dupla sensação da temporada, a empreitada dos representantes nacionais no quadro masculino assume-se ainda mais complicada.”, comentou Diogo Rocha, a liderar o "ranking" nacional pelo nono ano.O experiente jogador, antigo 62.º colocado na hierarquia WPT, e o jovem Graça nunca jogaram juntos, “”, e o convite para o quadro principal “”, que arranca a 28 de setembro no Estoril.”, completou Rocha.Entre os possíveis adversários dos jogadores portugueses vão estar Juan Lebrón/Alejandro Galán, líderes do "ranking" mundial, Fernando Belasteguín/Sanyo Gutierréz e, entre outros, Pablo Lima/Agustín Tapia, segundos e terceiros colocados na hierarquia, todos com presença já confirmada no Cascais Padel Master.