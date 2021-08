Cascais Padel Master volta a Portugal com dupla portuguesa como figura de cartaz

Depois de cancelada a edição de 2020, devido à covid-19, o evento do World Padel Tour, um dos seis torneios de categoria Master da temporada, volta a realizar-se em território nacional e colocará em ação os melhores jogadores do mundo.



Entre os principais favoritos, destaque para a nova parceria entre Sofia Araújo, 19.ª colocada no ‘ranking’ mundial, e Ana Catarina Nogueira, 27.ª classificada, que, desde que se juntaram em junho, já disputaram as meias-finais do Tau Cerâmica La Nucía Challenger.



Além das representes nacionais, já estão confirmadas as presenças dos líderes mundiais Juan Lebrón/Ale Galán, dos promissores Arturo Coelho/Mike Yanguas e, na competição feminina, de Tamara Icardo/Delfi Brea, a dupla sensação da época.



“Fui promotor da última edição do World Padel Tour e orgulho-me de este ano ser anfitrião de um evento desta dimensão. Além disso, enquanto cascalense, reconheço particular importância a este torneio, por aquilo que representa para um concelho que se consolida, cada vez mais, como um centro de referência de grandes eventos”, afirma Hugo Leal, antigo futebolista e embaixador do torneio.