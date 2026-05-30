Mais Modalidades
Râguebi
Cascais quebra jejum de 33 anos e vence Taça de Portugal em râguebi
O Cascais voltou a conquistar a Taça de Portugal de râguebi, 33 anos depois, ao vencer o Belenenses, por 25-20, na final disputada no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras.
Os cascalenses somaram o quinto troféu da sua história, mas já não venciam a Taça de Portugal desde 1992/93, embora tenham, desde então, perdido seis finais, a última das quais na última época, frente ao CDUL.
As penalidades acabaram por ser decisivas na decisão do encontro, com o Cascais a fazer apenas um ensaio, contra três do Belenenses, mas acabou por conseguir 18 pontos graças a pontapés aos postes.
A equipa cascalense, segunda do campeonato, esteve sempre em vantagem, sendo que o Belenenses teve uma grande oportunidade para passar para a frente do marcador, aos 6-5, mas não conseguir fazer a conversão do primeiro ensaio, algo que voltaria a acontecer no segundo.
Com cinco troféus, o Cascais fica a apenas um de igualar no historial da Taça de Portugal o Belenenses, que não vence a prova desde 2021/22, com o Agronomia a ser o clube mais titulado, com 11 cetros.
As penalidades acabaram por ser decisivas na decisão do encontro, com o Cascais a fazer apenas um ensaio, contra três do Belenenses, mas acabou por conseguir 18 pontos graças a pontapés aos postes.
A equipa cascalense, segunda do campeonato, esteve sempre em vantagem, sendo que o Belenenses teve uma grande oportunidade para passar para a frente do marcador, aos 6-5, mas não conseguir fazer a conversão do primeiro ensaio, algo que voltaria a acontecer no segundo.
Com cinco troféus, o Cascais fica a apenas um de igualar no historial da Taça de Portugal o Belenenses, que não vence a prova desde 2021/22, com o Agronomia a ser o clube mais titulado, com 11 cetros.
(Com Lusa)