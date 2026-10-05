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Cascais vence Benfica e conquista Supertaça de râguebi quase 30 anos depois
O Cascais voltou a conquistar a Supertaça portuguesa de râguebi quase 30 anos depois, ao vencer hoje o campeão nacional Benfica, por 34-11, em jogo disputado no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.
A formação cascalense, detentora da Taça de Portugal, vencia por 13-11 ao intervalo e acabou mesmo por consumar o triunfo pela sexta vez no seu historial, sendo que a última conquista da Supertaça remontava a 1997.
Enquanto o Benfica continua sem qualquer Supertaça portuguesa no currículo, o Cascais isolou-se como terceiro clube com mais troféus, atrás do Belenenses (nove) e do recordista Direito (12).
Enquanto o Benfica continua sem qualquer Supertaça portuguesa no currículo, o Cascais isolou-se como terceiro clube com mais troféus, atrás do Belenenses (nove) e do recordista Direito (12).