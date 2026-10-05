Cascais vence Benfica e conquista Supertaça de râguebi quase 30 anos depois

A formação cascalense, detentora da Taça de Portugal, vencia por 13-11 ao intervalo e acabou mesmo por consumar o triunfo pela sexta vez no seu historial, sendo que a última conquista da Supertaça remontava a 1997.



Enquanto o Benfica continua sem qualquer Supertaça portuguesa no currículo, o Cascais isolou-se como terceiro clube com mais troféus, atrás do Belenenses (nove) e do recordista Direito (12).