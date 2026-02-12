Casper Ruud confirmado no Estoril Open





(Com Lusa)





“Estou muito entusiasmado por voltar ao Millennium Estoril Open neste verão. É uma nova data, é verão em Cascais e mal posso esperar por regressar. Consegui o 10.º título ATP da minha carreira em Portugal há três anos, pelo que o título acabou por ter um significado redobrado para mim”, assumiu o antigo número dois mundial, citado pela organização.Ruud, atual 13.º do ranking mundial, tem 14 títulos no circuito ATP e chegou em três ocasiões a finais de torneios do Grand Slam, em Roland Garros (2022 e 2023) e no Open dos Estados Unidos (2022).Após um ano no circuito challenger, o Estoril Open volta este ano a ser um torneio ATP250 e vai disputar-se pela primeira vez no verão, de 18 a 26 de julho, no Clube de Ténis do Estoril.