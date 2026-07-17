Casper Ruud falha regresso a Portugal

Campeão em 2023, Casper Ruud era o jogador mais bem posicionado no ranking ATP entre os confirmados pela organização, na 13.ª posição, com o italiano Luciano Darderi (18.º) e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (20.º) a serem outros dois dos quatro tenistas do top 20 que deveriam estar no Clube de Ténis do Estoril.

O russo Andrey Rublev (16.º) é agora o tenista mais bem colocado no quadro do Estoril Open, que, depois de um ano como challenger, regressa ao circuito principal também fora da data tradicional do Estoril Open, em abril, disputando-se de segunda-feira a 26 de julho.

As várias desistências de última hora fazem com que os três `wild cards` que a organização tinha atribuído, aos portugueses Jaime Faria (92.º) e Henrique Rocha (124.º) e ao suíço Stan Wawrinka (117.º), fiquem em aberto, depois de os três terem garantido a entrada direta por ranking.