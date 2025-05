Casper Ruud vence Masters 1.000 de Madrid

Na terra batida madrilena, a sua superfície favorita, o norueguês de 26 anos e 15.º do ranking mundial, levou a melhor ante o sexto jogador do mundo, por 7-5, 3-6 e 6-4, em duas horas e meia de encontro.



Ruud põe fim a uma série negativa de finais a este nível, tendo perdido duas de Masters e outras três em "Grand Slam", duas delas em Roland Garros (2022 e 2023) e a outra no US Open (2022).



O norueguês, antigo número dois mundial, "vingou" as derrotas em Miami (2022) e Monte Carlo (2024) para somar o 13.º título da carreira, o 12.º na terra batida, e logo ante o número seis do ranking, já vencedor do torneio de Indian Wells, em março.



Além do primeiro título da temporada, Ruud, pupilo da academia de Rafael Nadal, sai de Madrid com vitórias ante Taylor Fritz (quarto no ranking mundial), Daniil Medvedev (10.º) e ainda o regresso ao top 10 na atualização de segunda-feira, para o sétimo posto.



A três semanas de Roland Garros, este Masters 1.000 ficou marcado pela retirada do espanhol Carlos Alcaraz, número três mundial, e pelas saídas precoces do sérvio Novak Djokovic e do alemão Alexander Zverev.