Castelo Branco lança concurso de 4 ME para construção de novo pavilhão desportivo

Segundo o município de Castelo Branco, o pavilhão vai incluir um campo de jogos com as dimensões oficiais, uma bancada com capacidade para 383 lugares sentados, instalações sanitárias públicas e um bloco moderno de vestiários e balneários para atletas, treinadores e árbitros.



O espaço vai ainda incluir uma sala de formação, uma área polivalente e zonas de arrumos para material desportivo.



A infraestrutura será construída num terreno de propriedade municipal, localizado nas proximidades das pistas de atletismo de Castelo Branco e terá uma área de 2.200 metros quadrados.



“Este projeto pretende complementar e potenciar as valências desportivas existentes, dotando a cidade de um complexo desportivo polivalente, sendo este pavilhão especificamente vocacionado para responder às necessidades de formação desportiva das faixas etárias mais jovens, assegurando os mais elevados padrões de qualidade, conforto, acessibilidade e segurança legalmente exigíveis”.



Atualmente, a zona de lazer de Castelo Branco conta na sua área com as piscinas municipais, três campos de futebol com relva sintética e um parque de skate, às quais se junta agora este novo pavilhão, num investimento de 4.070.754 euros.

