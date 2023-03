Catarina Costa alcança a prata no Grand Slam de Tashkent

Catarina Costa, 11.ª do ranking de -48 kg e que partia como primeira favorita na categoria mais leve feminina, nunca tinha perdido, em três combates disputados, com esta adversária sérvia, 28.ª do mundo.Na final no Grand Slam de Tashkent, a judoca de Coimbra esteve quase sempre por cima do combate, mas uma distração no último segundo dos quatro minutos de combate permitiu a Stojadinov empatar e forçar o "golden score", período em que viria a vencer.