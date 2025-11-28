Mais Modalidades
Catarina Costa eliminada do Grand Slam de Abu Dhabi
A judoca portuguesa Catarina Costa foi eliminada na primeira ronda da categoria de -48kg no Grand Slam de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Catarina Costa, 20.ª do ranking mundial na sua categoria, perdeu com a israelita Tamar Malca (29.ª) por waza-ari, após 1.03 minutos no ‘golden score’, período de prolongamento, após os quatro minutos regulamentares de combate.
Com este resultado fica concluída a participação portuguesa na prova, uma vez que não há mais judocas nacionais inscritos.
Na próxima semana realiza-se o Grand Slam de Tóquio, no Japão, estando prevista a participação de uma comitiva de cinco judocas portugueses.
