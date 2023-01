Catarina Costa falha medalha de bronze no Grand Prix de Portugal

Até aqui Catarina Costa e Mireia Lapuerta já se tinham encontrado por duas vezes em competição, sendo o registo de uma vitória para cada uma.





A judoca portuguesa Catarina Costa lutou e perdeu perto do final, esta tarde, na luta pela medalha de bronze no Grand Prix de Portugal, primeira prova do ano no circuito internacional, depois de ter perdido nas meias-finais com a cazaque Galiya Tynbayeva.



Catarina Costa, no último ano, e na primeira vez em que Portugal recebeu o Grand Prix, tinha conquistado a medalha de ouro. Agora, termina com duas derrotas e duas vitórias.





A judoca de Coimbra, sétima do ranking mundial, era mesmo uma das favoritas para vencer na categoria de -48 kg. Esteve isenta na primeira ronda e começou na sua "poule" por vencer a israelita Tamar Malca (46.ª) e a austríaca Katharina Tanzer (22.ª).









Portugal termina primeiro dia sem lugares de pódio





Num dia dedicado às categorias mais leves, Portugal falhou os lugares de pódio e viu 11 dos 17 judocas em ação no primeiro dia a serem eliminados logo na estreia: são os casos de Rodrigo Lopes (-60 kg), Joana Diogo, Mariana Máximo e Catarina Silva (-52 kg), Raquel Brás, Ana Agulhas e Teresa Trindade (-57 kg), Miguel Pisco, Bruno Bento, Nuno Martins e Bernardo Tralhão (-66 kg).



Raquel Brito (-48 kg), Maria Siderot (-52 kg), Emerson Silva e Ricardo Pires (-60 kg) e Miguel Gago (-66 kg) ainda fizeram dois combates e Catarina Costa (-48 kg) quatro.



A seleção portuguesa tem inscritos 39 judocas na competição, que prossegue no sábado e no domingo e é a primeira prova do ano do circuito internacional, pontuando para os Jogos Olímpicos de Paris2024.



No sábado estarão em prova Bárbara Timo e Wilsa Gomes (-63 kg), Joana Crisóstomo e Taís Pina (-70 kg), João Crisóstomo, Otari Kvantidze, Saba Danelia e Lucas Bernardo (-73 kg), e Anri Egutidze, João Fernando, Manuel Rodrigues e Diogo Rangel (-81 kg), enquanto no domingo participam Patrícia Sampaio, Carolina Paiva e Beatriz Moreira (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Ricardo Serrão (-90 kg), Célio Dias, Ailton Cardoso, Guilherme Silva e Diogo Brites (-100 kg) e Vasco Rompão (+100 kg).