Catarina Costa pode abrir GP de Portugal com adversária da final de 2022

O sorteio hoje da competição, que decorrerá entre sexta-feira e domingo no Complexo Municipal dos Desportos da Cidade de Almada, determinou que a judoca de Coimbra, a mais cotada entre os 39 portugueses em prova, pode estrear-se diante de Hye-kyeong Lee.

Catarina Costa, sétima do ranking mundial em -48 kg, é a primeira favorita na sua categoria de peso e está isenta no primeiro combate, defrontando de seguida a vencedora do duelo entre a sul-coreana Hye-kyeong Lee (27.ª) e a israelita Tamar Malca (46.ª).

No último ano, na primeira edição do Grand Prix, a portuguesa, vice-campeã europeia, venceu então na final a sul-coreana já no ponto de ouro, prolongamento após os quatro minutos iniciais de combate.

Entre os 39 judocas portugueses em prova, que não contará com os lesionados Jorge Fonseca (-100 kg) e Telma Monteiro (-57 kg), que foram medalha de ouro e bronze, respetivamente, na primeira edição, destaque ainda para Joana Diogo, bronze em 2022.

A judoca, também de Coimbra, é sexta cabeça de série (24.ª do ranking) em -52 kg e entrará igualmente em prova na segunda ronda, em que defrontará a neerlandesa Naomi Van Krevel (48.ª do mundo).

Catarina Costa e Joana Diogo competem já na sexta-feira, dia das categorias mais leves, enquanto os olímpicos Bárbara Timo (-63 kg) e Anri Egutidze (-81 kg) entram em ação no sábado e Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) no domingo.

Bárbara Timo, medalha de bronze nos Mundiais do último ano e terceira favorita no seu peso, entrará em prova diante da vencedora do combate entre a filipina Kiyomi Watanabe (116.ª) e a angolana Diassonema Mucungui (100.ª).

O sorteio determinou também que Egutidze, que regressou aos -81 kg, defronte o iraquiano Tammar Almali (290.º), Patrícia Sampaio a espanhola Lucia Perez Gomez (97.ª) e Rochele Nunes a vencedora do combate entre a brasileira Giovanna Santos (140.ª) e Lauryn Pulamoeng (141.ª), do Botsuana.

A `fava` do sorteio de hoje calhou ao peso pesado Diogo Brites (-100 kg), que se estreará frente ao líder mundial da categoria, vencedor do Masters em dezembro e bronze nos Mundiais, o georgiano Ília Sulamanidze.

É uma categoria em que é aguardada com expectativa o regresso de Célio Dias, judoca que competiu nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, mas que atravessou posteriormente uma depressão que o afastou da alta competição.

O judoca, que subiu dos -90 para os -100 kg, fará o seu regresso internacional no domingo, estreando-se diante do britânico Harry Lovell-Hewitt (103.º).