Catarina Craveiro campeã europeia em patinagem livre

Catarina Craveiro é a primeira patinadora lusa a vencer uma medalha de ouro no escalão de seniores femininos em patinagem livre e conquistou o primeiro lugar com a pontuação de 163.84, no somatório das duas provas, o programa curto e longo.”, disse, segundo a Federação de Patinagem de Portugal.Também em patinagem livre, Madalena Costa chegou ao título europeu no escalão de juniores, enquanto Rita Azinheira conquistou o título em juvenis.